طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبن من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها مع المقبلات في العزائم والمناسبات.



وطريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبن لا تحتاج لبذل مزيد من الجهد والوقت، لذا تعلميها معنا اليوم لتقديمها لأفراد أسرتك، وفي العزائم والدعوات العائلية.



مقادير عمل كرات البطاطس

½ كوب حليب

1كوب جبنة شيدر

½ كوب طحين

2 حبة بيض مخفوقة 5بطاطس مقشرة½ كوب حليب1كوب جبنة شيدر½ كوب طحين2 حبة بيض مخفوقة طريقة التحضير اسلقي البطاطس في ماء وقليل من الملح. في مقلاه تيفال عميقة اهرسي البطاطس جيداً مع الزبدة والحليب وجبن المزاريلا. ضعيها على نار هادئة حتى يصبح الخليط في قوام غليظ. إرفعي القدر عن النار واتركي الخليط يبرد. شكلي كرات صغيرة من عجينة البطاطس والجبن.

احشي الكرات بجبن الشيدر. قدميها مع السلطة والطبق الرئيسي بعد تزيينها بقليل من أوراق البقدونس

