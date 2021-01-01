الصحة تحصي الإصابات والخسائر البشرية المسجلة جراء الألعاب النارية ليلة رأس السنة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن حصيلة الإصابات والخسائر البشرية جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد".
وأضافت أنها سجلت أيضا "30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة".
وكانت وزارة الصحة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.