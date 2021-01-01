الصحة تحصي الإصابات والخسائر البشرية المسجلة جراء الألعاب النارية ليلة رأس السنة

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد".وأضافت أنها سجلت أيضا "30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة".وكانت وزارة الصحة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.