التربية: الفحوص داخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة بالنسبة للمراحل المنتهية

وأضافت الوزارة، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، أن "المواد المتبقية للطلبة المنتظمين تدرس وفق الجداول والخطة المعدة من المعلمين او المدرسين سواء التعليم الإلكتروني او التفاعلي ويتم اعتمادها كدرجات تؤهل للدخول في الامتحان النهائي أي تعتمد في السعي السنوي مثلا مادة الاجتماعيات غير موجودة في الامتحان النهائي وغيرهاوكانت وزارة التربية نشرت، اليوم الاثنين، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021، مبينةً أن الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 6 شباط المقبل وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته.