انطلاق استعراض عيد الجيش في مئويته الأولى وسط بغداد

وفي كلمة ألقاها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أكد على عدم السماح بـ"اختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت"، وفيما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية، شدد على أن العراق "لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".جدير بالذكر أن الجيش العراقي تأسس عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.