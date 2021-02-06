المرور العامة تعلن رفع الحجز الالكتروني في 3 محافظات

المديرية قالت في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، وجه برفع الحجز الإلكتروني في محافظات (بابل، ديالى، الديوانية) بعد ان تم انجاز المعاملات المتراكمة كافة بسبب توقف مجمعات التسجيل في المحافظات المذكورة في ظل جائحة كورونا".واضافت انه "بإمكان المواطنين كافة مراجعة مجمعات التسجيل التابعة لمديرية المرور في تلك المحافظات، بدون حجز الكتروني في الوقت الحالي".