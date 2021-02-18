العثور على مخبأ للأعتدة الثقيلة والعبوات الناسفة في ديالى

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، العثور على مخبأ للأعتدة الثقيلة والعبوات الناسفة في محافظة ديالى.

الوزارة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قطعات فرقة المشاة الخامسة وبناءً على ورود معلومات استخباراتية وخلال واجب بحث وتفتيش في قرية الطينية التابعة إلى منطقة سرحة ضمن قاطع العظيم شمال شرق بعقوبة تمكنت على مخبأ للأعتدة الثقيلة والعبوات الناسفة ومادة c4 شديدة الانفجار عبارة عن قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم عدد (٣)، قنبرة هاون عيار ٨١ ملم، قنبرة هاون عيار ٨١ ملم مهداد، قنبرتي هاون ١٢٠ملم، عبوة محلية الصنع عبارة عن أنبوب مملؤة بمادة الـ (c4)، صاروخ مدفع ١٥٥ ملم (٣)، جيلكان سعة ٢٠ لتر مملؤة بمادة (c4)عدد (٢)، جيلكان سعة ٥ لتر مملؤة بمادة (c4) عدد(٢)، صاروخ قاذفة RBG7 عدد (٢)ضد الدروع، مساطر تفجير عبوات ناسفة عدد(٤)، دراجة نارية غير صالحة".

واضاف البيان ان "مفرزة المعالجة التابعة لكتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة قامت بمعالجة المواد التي تم العثور عليها".