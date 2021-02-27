متظاهرو "الحبوبي" يصدرون بياناً ويؤكدون: سقف مطالبنا لن يقف عند حد

أصدر متظاهرو "الحبوبي" في محافظة ذي قار، السبت، بياناً بشأن آخر مطالبهم، مؤكدين أن سقف المطالب لن يقف عند حد.

وجاء في بيان للمتظاهرين، إنه "بعد أن عادت السلطة إلى أساليب القمع الدموية والوحشية ضد أبناء هذه المحافظة الباسلة، التي تمثل صوت العراق المدوي الصادح بالحق، وبعد المسرحيات الهزيلة التي مارستها الحكومة التي تسلقت دماء أبناء الناصرية، وساندتها الأصوات النشاز الرخيصة المدفوعة الثمن من الخارج لاسيما مسرحية البحث عن سجاد العراقي".

وأضاف البيان "نعدكم نحن أبناء سومر وأور وأبناء الحرف الأول في الكون بأن سقف مطالبنا لن يقف عند حد وان ابسط مطالبنا الان هو إقالة مصطفى الكاظمي ليتبع سلفه الذي غادر المنصب دون القصاص من قتلة أبنائنا! ليأتي الكاظمي ويمارس اسلوب التخدير ويجعل أبناءنا حطبا لمآربه وترسيخ نفوذه من خلال التغييرات الشطرنجية لاصحاب القرار في الناصرية الأبية".

ولفت البيان الى أن "الناصرية لا يقنعها استبدال محافظ ولا تنخدع بمتظاهر مندس مثل علاء الركابي وسيكون مصير كل من لا يصغي لصوت الناصرية مثل مصير علاء الركابي لأن ركاب الموجة متشابهون، منهم من استلم منصبا ومنهم من أسس حزبا على أشلاء شبابنا".

وتابع البيان أن "الكاظمي لا يقل تقصيرا وقمعا عن سلفه عبد المهدي وصار رحيله مطلبا جماهيرا يمثل ابسط أشكال العزاء لعوائل الشهداء ودموع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن في رحلة البحث عن الوطن"، مضيفاً "لن نعود إلى البيوت ولن يهدأ لنا بال الا بعد رحيل الكاظمي الذي أغرق البلاد بالدماء والديون والوعود الكاذبة وجعل الوطن دمية بيد مستشاريه الذين لم يتعرض أحدهم لجوع أو عوز أو حتى رصاصة طائشة".