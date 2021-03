مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه في 13 و 14 آذار 2021

فأن وزارة الموارد المائية في جمهورية العراق ستستضيف مؤتمراً في بغداد بأسم "مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه" وتحت شعار "التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه... لتحقيق استدامتها " للفترة من 13 – 14 / اذار /2021 في بغداد فندق بابل الدولي.

وسيعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وبمشاركة جهات حكومية دولية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه وجامعة الدول العربية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.