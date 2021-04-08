صور.. العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جندياً فقدوا في حرب الثمانينيات

وذكرت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "أعيد رفات 5 عراقيين و63 إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق".وأضافت أن "ممثلي السلطات العراقية والإيرانية، وكذلك اللجنة الدولية، وقعوا على شهادة التسليم".كما أوضحت لجنة الصليب الأحمر، أن "أكثر من 30 عاماً مرت على انتهاء النزاع، ومازالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها"، مشيرة الى انها "ستواصل دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين".