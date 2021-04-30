تظاهرة ليلية في كربلاء تطالب بعدم تحويل المستشفى التركي للاستثمار

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة انطلقت من فلكة التربية وجابت شوارع المحافظة، فيما ردد المتظاهرون هتافات طالبوا فيها رئيس الوزراء ومحافظ كربلاء بكشف المتورطين بعدم افتتاح المستشفى".وطالب المتظاهرون، بحسب المصدر، هيئة النزاهة "بفتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم افتتاح المستشفى للمواطنين على الرغم من وجود مستشفى حكومي واحد في كربلاء بنيت في سبعينيات القرن الماضي".