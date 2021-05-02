النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيينات الحكومية

بيان للهيئة ورد الى السومرية نيوز" أفاد بتلقي مديريَّة تحقيق الهيئة بمحافظة البصرة معلوماتٍ عن وجود شخص ينتحل صفة موظف يعمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة ويمارس عمليات النصب على المواطنين وأخذ مبالغ ماليَّةٍ لقاء وعود كاذبة بالتعيين، مؤكدةً تأليفها فريق عملٍ من المديريَّة، وبعد نصب كمين محكم؛ تمكن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود.وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق دَوَّنَ أقوال المتهم الذي اعترف صراحة بأنه انتحل هذه الصفة، وطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين، إلى أن تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بمنطقة الجزائر في المحافظةأثناء تسلمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات لقاء وعود كاذبة بتعيينها في شركة ناقلات النفط، إذ أوهمها بأنه تم إكمال معاملة تعيينها من قبل أحد موظفي الشركة، الذي ادعى أنه سوف يتم تسليمه المبلغ المتسلم منها والذي تم ضبطه بالعملية .وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة.