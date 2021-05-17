التربية النيابية تقدم مقترحا لانهاء العام الدراسي الحالي

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "لجنة التربية بصدد تقديم مقترح لاعتماد درجة نصف السنة، درجة نهائية للمراحل غير المنتهية".وتابع ان "تقديم هذا المقترح جاء نتيجة الوضع الصحي وتزايد الاصابات، لأن عدد الاصابات ازداد بعد عودة الدوام في المدارس مما دفع لجنة الصحة والسلامة لاتخاذ خطوة باغلاق المدارس"، لافتا الى "امكانية اعتماد آلية العام الماضي لهذه السنة".واوضح ان "الوضع الراهن للطلبة امام خيارين؛ إما اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، أو البدء بالامتحانات، وهو امر صعب لكون الطالب لم يتلق جميع المادة العلمية المقررة له بصورة جيدة لكثرة العطل وغيرها من الامور".واضاف انه "بالنسبة للمراحل المنتهية، فلابد للطلاب من اداء الامتحانات لاسيما السادس الاعدادي".