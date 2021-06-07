المنافذ تضبط تزويرا سبب هدرا بالمال العام بميناء ام قصر

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويتين تحتويان على (1520) منظومة تصفية المياه مع ملحقاتها، تم تزوير التصريح الجمركي للبضاعة والمنجزة معاملتها الجمركية من قبل دائرة مركز جمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط والتعليمات".واضاف ان "عملية الضبط تمت خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري"، مبينا انه "تم احالة ما ضبط وفق محضر اصولي الى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين منجزي المعاملة الجمركية خلافاً للضوابط".