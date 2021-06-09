التربية تحدد ضوابط انتقال التلاميذ والطلبة (وثائق)

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتعليم العامة والاهلي والاجنبي اصدرت جملة من الضوابط يتم بموجبها نقل التلاميذ والطلبة بين المحافظات والمدارس فضلاً عن داخل المحافظة، حيث يقبل في الصف الاول الابتدائي الاطفال الذين اكملوا السادسة من العمر او الذين سيكملونها في نهاية السنة الميلادية 31 / 12 / 2021 من العام الدراسي ويضاف له شهر واحد من السنة التقويمية اللاحقة، مع التأكيد على الزام المدارس بقبول الاطفال ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة ولمدير عام التربية صلاحية النظر بطلبات القبول التي تقع خارج ذلك".واشارت التعليمات، الى ان "ترويج طلبات نقل التلاميذ من 1 / 9 - 31 / 12 / 2021 لقرب بدء امتحانات نصف السنة وللفترة من 16 / 2 - 15 / 4 / 2022 لقرب بدء امتحانات نهاية السنة ، ويتوقف نقل تلاميذ الصف السادس الابتدائي في 16 / 2 / 2022 لشمولهم بمشروع الدفتر الالكتروني ، علاوة على ذلك لا يسمح لمن تجاوز عمره الـ(16) سنة بالاستمرار بالدوام بالمرحلة الابتدائية (مدارس التعليم العام ) وينقل الى مدارس التعليم المسرع واليافعين وبالإمكان نقله الى المدارس المسائية في حال تعذر وجود مدارس التعليم المسرع واليافعين".وأردف البيان "يكون قبول التلاميذ في مدارس التعليم المسرع للفئة العمرية (12 - 18) سنة وفي مدارس اليافعين للفئة العمرية (10-15) سنة وفي مراكز حقك في التعليم للفئة العمرية (10 - 18) من الراسبين او تاركي الدراسة لسنتين متتاليتين او غير المسجلين أصلا للراغبين بالدوام في تلك المدارس ولا يسمح بقبول الأطفال بصيغة مستمع كما لا يوجد ما يمنع من نقل التلاميذ من والى المدارس الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التعليم الأهلي والأجنبي وحسب الأصول".