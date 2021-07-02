كردستان تؤكد في بيان رفضها تزويد اي مناطق خارج الاقليم بالكهرباء

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "لن تمنح أي كمية من الكهرباء الذي تنتجه في محطاتها إلى أي مكان آخر"‘ مشيرا الى فقدان شبكة الكهرباء الوطنية في العراق 340 ميغاواط بسبب توقف المحطات والنقص الحاصل في الوقود في محافظتي كركوك والموصل".وأضاف البيان أن "العراق يوفر وقود الديزل للمحطات من خلال الشركات وهذا ليس له علاقة بالكهرباء التي يتم توفيرها للمواطنين في إقليم كردستان.وتابع أن "إقليم كردستان يحتاج إلى ما بين 4200 و4500 ميغاواط من الكهرباء في فصل الصيف"، منبهاً إلى أن "الوزارة تنتج حاليا 3300 ميغاواط ومن المتوقع ان ترتفع نسبة الإنتاج إلى 3500 ميغاواط".واكد البيان ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الإقليم في زيادة إنتاج الطاقة تتمثل بالوقود.يذكر ان وزير الكهرباء في إقليم كردستان كمال محمد صالح اعلن يوم الخميس زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية على الشبكة الوطنية في الاقليم بعد دخول خمس وحدات توليدية العمل.