خلال زيارته صندوق الاسكان.. الكاظمي يوجه بتسهيل منح القروض للمواطنين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي أجرى زيارة إلى صندوق الإسكان، وتجوّل في أقسام المصرف واطلع على سير العمل هناك، والتقى بعدد من المواطنين المراجعين واستمع إلى المشكلات التي يعانون منها".واضاف ان رئيس الوزراء "وجّه بتجاوز الروتين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات التي يواجهونها".وبيّن الكاظمي أن "زيارته للمصرف تأتي استكمالاً لمبادرة الحكومة في توزيع قطع الأراضي على المواطنين، ومساعدتهم في منح القروض الميسرة لهم، بعيداً عن الروتين، التي يصل أمد تسديدها إلى (20) عاماً، ودون أن تشكل عبئاً على كاهلهم".وأكد أن "الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن في البلاد وفق خطط استراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد".