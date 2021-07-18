بالصور.. حريق في شارع المتنبي

أفاد مصدر محلي، الأحد، باندلاع حريق في شارع المتنبي وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اندلع قبل قليل حريق في شارع المتنبي داخل قيصرية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأدناه صور الحريق: