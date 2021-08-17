وزير التعليم يعزي برحيل كمال البصري

عزى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، برحيل رئيس هيئة اُمناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي كمال البصري.

وقال الصاحب في بيان ورد للسومرية نيوز، "تلقينا بمزيد من الحزن نبأ رحيل الأكاديمي والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور كمال البصري الذي لبى نداء ربه بعد عمر حافل بالعطاء والسيرة العلمية التي ترجمها عملا ومواقف داعمة للعراق وشعبه في مختلف المجالات.

واضاف، "كان الراحل البصري رحمه الله يشغل مكانا محمودا لدى زملائه وجميع عارفيه ولاسيما في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تواصل مع إداراتها وجامعاتها مستشارا وخبيرا وجسد حياته العلمية واشتغاله الأكاديمي علما وحرصا على تعزيز المواطنة الصالحة وسيادة القانون والحكم الرشيد والإصلاح الشامل في مؤسسات الدولة".