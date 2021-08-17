نينوى.. حريق ضخم في بناية من اربعة طوابق

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلع حريق في بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في الحي الزراعي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريق اندلع في بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مغلفة بالواح الكوبوند سريع الاشتعال في الحي الزراعي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".



واضاف ان "الدفاع المدني يزج بـ 18 فرقة اطفاء تخصصية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها الى الابنية المجاورة.