الكهرباء تعلن فقدان 5 آلاف و500 ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن انحسار اطلاقات الغاز المورد يعرض المنظومة الوطنية للحرج وسط خسارة الطاقة وتساؤلات الشارع.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في ظل مساعي وزارة الكهرباء لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من انتاج هو الاول من نوعه، منذ تأسيسها، وتزامناً مع ايام شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، والاستعدادات التامة للزيارة الاربعينية".

أضافت أن "المنظومة الوطنية تتعرض اليوم الاربعاء الموافق ١ ايلول ٢٠٢١ لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الايراني المورد لمحطات الانتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً الى 8 مليون متر مكعب، الامر الذي ادى الى تحديد احمال المنظومة الوطنية وخسارة مايقارب 5500 ميكاواط من الطاقة دون علم بالاسباب".

وأكملت: "إلا إن الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها امام الدولة والمواطنين إتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات اضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".

وبينت: "على صعيد متصل، تجري الاتصالات الدبلوماسية مع وزارة الطاقة الايرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار امام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف من جانبنا قدر تعلق الامر بنا، وسيتم إطلاع كافة الجهات ذات العلاقة بآخر التطورات انطلاقاً من مباديء الشفافية والمصداقية".