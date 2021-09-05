الدفاع المدني تخمد حريقا في مسجد السهلة

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في النجف الاشرف وبحضور مدير المحافظة العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد تخمد حريق اندلع داخل أحد المخازن تابع لمسجد السهلة المعظم في قضاء الكوفه".واضافت انها "لم تسجل وقوع إصابات بشريه تذكر"، موضحة ان "سبب الحادث تماس كهربائي داخل المخزن وتم السيطره على الحادث دون امتداده إلى داخل أروقة المسجد ".واشارت المديرية الى ان "المسجد حاليا يتهئي للاستقبال المعزين لوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم "، مبينة انه "تم نشر مفارز الأطفاء تحسبا للاي طارئ".