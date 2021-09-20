نتائج امتحانات الخارجي للدراسة الابتدائية "الدور الثاني"

أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن نتائج الدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي، للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.



وتشمل النتائج عدد من المديريات في بغداد والمحافظات.

