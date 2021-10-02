اندلاع حريق داخل بناية تجارية شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة كـ مخزن للقرطاسية ومحلات تجارية في منطقة الامين شرقي بغداد".واضافت ان "فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث"، مشيرة الى انها "انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وتابعت انه "وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق".