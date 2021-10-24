شبكة الاعلام العراقي تكلف كريم حمادي رئيسا لها بدلا عن نبيل جاسم

كلفت شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاحد، الاعلامي كريم حمادي رئيسا لها بدلا عن نبيل جاسم.

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف الاعلامي كريم حمادي برئاسة شبكة الاعلام العراقي لمدة 3 اشهر بعد اقالة نبيل جاسم".