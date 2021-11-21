الثقافة: واشنطن تصدر قانوناً يجرّم الاتجار بالآثار العراقية

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم عن أن الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قانوناً يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية، في حين يستعد المتحف الوطني لعرض القطع الأثرية الـ17 الفا التي استعيدت منها.

وقال ناظم، في حديث للصحيفة الرسمية "كانت هناك أكبر عمليتي استرداد للآثار خلال العام الحالي، إذ إن العراق ومنذ سنوات لم يسترد قطعا أثرية بهذا العدد"، مشيراً الى أن "تموز الماضي شهد استعادة 17 الف قطعة أثرية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أميركا مع وفد حكومي" .

وأضاف أن "هذه القطع على الأغلب كانت ألواح طينية مكتوبة بالمسمارية تعد فريدة من نوعها"، مؤكداً أن "تلك القطع جردت ونهيئها خلال هذه الأيام لتعرض بمناسبة افتتاح المتحف الوطني أمام المواطنين".

وتابع أنه "خلال زيارته مع وفد الى الولايات المتحدة الأميركية في أيلول الماضي، كانت هناك عملية استرداد أخرى تمثلت بـ(لوح كلكامش) الشهير مع (الكبش السومري)، وهما قطعتان مهمتان"، مؤكداً أن "هذا الاسترداد جاء نتيجة جهد متواصل من فريق من الوزارة وهيئة الآثار والتراث ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن، فضلاً

عن الدعم الذي حصل عليه العراق من وزارتي العدل والخارجية الأميركيتين بمواجهة عمليات التهريب والسرقة وغير ذلك، بإصدار قانون يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية".