الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الأمطار

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحفي، تابعته السومرية نيوز، إن "طقس اليوم الأربعاء صحوٌ في بعض المناطق وخاصة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما الرياح فستكون شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة"، مبيناً، أن "القسم الجنوبي ستكون سرعة الرياح فيه خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم امس، فيما سيكون الطقس في الاقسام الشمالية غائماً الى غائم جزئي والرياح متغيرة الاتجاه ومعتدلة السرعة".وأضاف، أن "الحرارة في بغداد ستكون 25 درجة والسليمانية 17 وأربيل 20 والفرات الأوسط بشكل عام من 24 الى 25 درجة وعموم المناطق الجنوبية 27 الى 25 درجة مئوية"، لافتاً، الى أن "الطقس سيستمر لغاية الأسبوع القادم صحواً وفي بعض الأحيان يكون غائماً جزئياً".وتوقع الجابري، أن "يكون طقس غداً الخميس غائماً مع هطول بعض الأمطار في الأقسام الشرقية الوسطى من البلاد، فيما تكون الرياح في شمالية غربية معتدلة السرعة".