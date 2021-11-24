الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل دائرة صحة بابل (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل دائرة صحة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مبنى دائرة صحة محافظة بابل صباح هذا اليوم الأربعاء داخل عدد من الغرف في المبنى المذكور".



وأضاف البيان، أن " فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق وابعدت خطر انتشار النيران إلى اروقة المبنى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني في محافظه بابل فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".