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التقاعد: لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي
محليات
2021-11-25 | 05:04
579 مشاهدة
نفت هيئة التقاعد، اليوم الخميس، ابرام أي عقد تأمين صحي للمتقاعدين، مؤكدة على عدم وجود استقطاع بهذا الخصوص.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تنفي ابرامها أي عقد مع التأمين الصحي"، مبينا ان "اي استقطاع بهذا الشأن لايوجد".
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هيئة التقاعد
تنفي ابرام أي عقد تأمين صحي
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