بالوثيقة.. المالية تضيف مبالغ لعلاوات وترقيات وزارة الداخلية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إضافة 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية لعامي (2020- 2021).

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، انه "تمت إضافة أكثر من 38 مليار دينار إلى وزارة الداخلية تخص علاوات وترقيات منتسبي الوزارة".