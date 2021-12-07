رسمياً.. الخارجية تسلم لوح كلكامش إلى وزارة الثقافة - عاجل

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة حسن ناظم، تابعته السومرية نيوز، إن "هذا العام هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث إن وزارة الخارجية انتهجت مسارات متعددة تعكس المصلحة الوطنية"، مؤكداً أن "دولاً ومنظمات دولية أسهمت في إعادة الآثار العراقية".وأضاف حسين أن "لوح كلكامش يتجاوز عمره الـ3500 عام، حيث عملنا بالتنسيق مع الجهات الوطنية على استرداد الآثار"، لافتاً إلى أن "الوزارة استطاعت استرداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية".بدوره، أكد وزير الثقافة حسن ناظم، أن "العراق أنجز أكبر عمليتي استرداد للآثار خلال 4 أشهر".وأشار ناظم إلى أن "وزارة الخارجية بذلت جهداً كبيراً في استرداد الآثار"، مبيناً أن "العراق سيشهد استرداد قطع أثرية أخرى مستقبلاً".يذكر أنَّ لوح حلم كلكامش هو "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام، حيث يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية، تمت سرقته من العراق 199‪1 والتداول به في المزادات العالمي.وفي العام 2007 تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي، فيما صادرته وزارة العدل الأميركية العام 2019.