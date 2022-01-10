قرار هام من تربية الديوانية بشأن مستحقات المحاضرين والإداريين - عاجل

أصدرت تربية الديواية، اليوم الاثنين، قرارا هاما بشأن مستحقات المحاضرين والإداريين.





أدناه الوثيقة:





وذكرت التربية بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، إنها "قررت استمرار صرف الأجور اليومية للمحاضرين والإداريين".أدناه الوثيقة: