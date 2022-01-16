مجددا.. الصدر: لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية

وقال الصدر في وثيقة وردت للسومرية نيوز، "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".وكان الصدر قد التقى يوم أمس، برئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بالحنانة".إلى ذلك، قال عضو الاطار التنسيقي رسول راضي، انه "خلال الايام المقبلة سيكون هناك تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف الشيعي".وأضاف راضي في حديث للسومرية نيوز، "نلاحظ بدء مفاوضات بين العديد من الاطراف، وابرزها وفد زيارة وفد من الاطار، يوم امس، برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقريب وجهات النظر حول تشكيل الكتلة الاكبر وتوحيد البيت الشيعي".