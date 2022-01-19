المحكمة الاتحادية تبدأ في النظر بالطعن المقدم حول جلسة البرلمان الأولى - عاجل

بدأت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال مراسل السومرية إن "المحكمة الاتحادية بدأت النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".

وأضاف، أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".

وقبل قليل، افاد مراسل السومرية، بوصول النائب "باسم خشان" الى قاعة المحكمة الاتحادية.

وقال المراسل ان "النائب "باسم خشان" وصل الى قاعة المحكمة الاتحادية وذلك قبيل بدأ الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوتين الخاصتين بشأن شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب من عدمها".

يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.