الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة الراحل "أحمد راضي"

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم الأحد، زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله".وقال الكاظمي مخاطباً عائلة الفقيد، إن "النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية"، موجهاً "بمتابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها".بدورها، عبرت عائلة المرحوم أحمد راضي، وفق البيان، عن "شكرها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها".