تغريدة هامة من الصدر بشأن أسعار الدولار - عاجل

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار وما فيه من فوائد ومضار، فإنه لا ينبغي على الاطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاعا لاسعار السوق ولا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية على الاطلاق".وتابع، "بل ينبغي من خلال الأمن الاقتصادي الى معاقبة كل من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، لا سيما ونحن مقبلون على الشهر المبارك (شهر رمضان)، بل مطلقا وعلى الحكومة التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما كان الفاعل ".ودعا التجار الى "مراعاة الشعب لا مراعاة اموالهم وان لا يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون امام الله وامام الشعب وامامنا اجمع".واردف الصدر، "فالمهم كل المهم أن يعشيش الشعب بكرامة وعزة ورفاهية ويجب مراعاة الطبقة الفقيرة منه والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة الموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الاساسية ولا سيما الخضار والحبوب واساعار البناء وما شاكل ذلك".وأكمل: إن "كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار فإنه لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين، وإلا فإن ذلك سيكون ظلما لا محالة".