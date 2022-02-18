الامم المتحدة: العراق يحتجز أكثر من ألف طفل بتهمة الانتماء لداعش

قال تقرير جديد لـالأمم المتحدة، إن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش رغم التراجع الكبير في هجماته بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يحتلها منذ أربع سنوات.

وجد التقرير أنّ احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا، واعتُقل العديد من هؤلاء الأطفال بناءً على أدلّة واهية، وتعرّضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورّطهم مع داعش، بحسب موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

وبحسب التقرير: "في أواخر 2018، تمت مقابلة صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في إقليم كردستان العراق. قال بعضهم إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام. قال أحدهم (17 عاما) إنّه يعتقد أنه اعتُقل بسبب عمله في مطعم في الموصل كان يخدم عناصر داعش. كما قال بعضهم إنّه لا صلة لهم بداعش، لكن لهم أقارب مرتبطين بالتنظيم. تمّ توجيه تهمة الإرهاب إليهم جميعا بغضّ النظر عن مدى تورطهم".

ووفقا للتقرير، يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق "يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا العراق إلى إطلاق سراح الأطفال.

وترى الأمم المتحدة أنه بدل احتجاز الأطفال المُشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم.