الرافدين يطلق سلفة جديدة للطلبة ويحدد قيمتها - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر منح سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والأساتذة والباحثين في الدراسات العليا بالجامعات الأهلية والحكومية وبفائدة 4 بالمئة ومدة التسديد سنتين".وأشار البيان إلى أن "من شروط منح السلفة، تقديم كفيل موظف مدني على الملاك الدائم من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 50 بالمئة من صافي راتبه، وكذلك تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت قيام طالب القرض بالدراسات العليا في الجامعات العراقية، وتقديم كتاب تأييد من الجهة ذات العلاقة يؤيد فيه بأن طالب القرض في مرحلة إعداد البحث، وأنه مستمر بالدوام الرسمي لديها، إضافة إلى تقديم كتاب تأييد صادر من دائرة الكفيل يؤيد فيه بأنه على الملاك الدائم ومقدار الراتب والخدمة".