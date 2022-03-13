Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق للصدر بعد قصف أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رويترز: الهجوم الصاروخي على أربيل انطلق من إيران

محليات

2022-03-13 | 03:17
رويترز: الهجوم الصاروخي على أربيل انطلق من إيران
5,425 مشاهدة

أفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون، بأن الهجوم الصاروخي (12 صاروخاً) الذي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق، بالقرب من القنصلية الأميركية "أُطلق من إيران".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، لم تذكر اسمه قوله، إن "الصواريخ التي استهدفت أربيل أُطلقت من إيران".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، قوله إن "صواريخ أطلقت على المدينة من إيران المجاورة".".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يزال عدد الصواريخ التي أُطلقت، ومكان سقوطها بالضبط غير مؤكد".

بينما قال مسؤول أميركي ثانٍ، إنه لم تقع أضرار في أي منشأة حكومية أميركية، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الهدف كان مبنى القنصلية، الجديد وغير المأهول حالياً.

وأوضح المسؤول، أنه يجري التحقيق في الحادث من قبل حكومة العراق، وحكومة إقليم كردستان، مضيفاً، أن الولايات المتحدة أدانت ما وصفته "بالهجوم الشائن على السيادة العراقية واستعراض العنف".

وقال أحد المسؤولين العراقيين، إن "الصواريخ الباليستية أُطلقت من إيران"، دون الخوض في التفاصيل، في حين لم يتسن للمسؤولين الأميركيين تأكيد نوع الصواريخ.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في الهجوم الذي قالوا إنه وقع بعد منتصف الليل بقليل، وتسبب في أضرار مادية في المنطقة.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قدم مسؤولون في العراق والولايات المتحدة روايات مختلفة عن الضربة والأضرار التي سببتها. ففي البداية، قال مسؤول عراقي في بغداد، إن عدة صواريخ أصابت القنصلية الأميركية، وإنها كانت هدفاً للهجوم.

وفي وقت لاحق، قال لوك غفاري، رئيس مكتب الإعلام الأجنبي في كردستان، إنه لم يصب أي صاروخ المنشأة الأميركية، لكن المناطق المحيطة بالمجمع أصيبت بالصواريخ.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.

جاء الهجوم أيضاً في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات في فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، بسبب المطالب الروسية بشأن العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وكان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، الجنرال فرانك ماكينزي حذر مراراً من التهديدات المتزايدة التي تشكلها هجمات من إيران، وفصائل مسلحة موالية لها على القوات والحلفاء في العراق وسوريا.

وقال ماكينزي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في ديسمبر الماضي، إنه بينما تحولت القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتالي، لا تزال إيران ووكلائها يريدون مغادرة جميع القوات الأميركية للبلاد. ونتيجة لذلك، هذا يمكن أن يتسبب في مزيد من الهجمات.

وفي يوليو 2021، قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنهاء المهمة القتالية الأميركية في العراق بحلول 31 ديسمبر، وانتقلت القوات الأميركية تدريجياً إلى دور استشاري العام الماضي. وستواصل القوات تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم "داعش".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:54 | 2022-03-13 09:54
09:38 | 2022-03-13 09:38
09:14 | 2022-03-13 09:14
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.