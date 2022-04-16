بابل.. 11 معلماً في مدرسة واحدة تزهق أرواحهم سرعة "سائق مركبة" (صور + فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة وصورا لضحايا الحادث المروري الذي حصل على طريق بغداد – الحلة وتسبب بمصرع 11 معلماً من مدرسة واحدة وإصابة 2 آخرين عند عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة"، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليًا بـ "الجكسارة".

حادث سير مروع يودي بحياة 11 شخصا في #محافظة_بابل

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Avou9tfNLZ — J.S.Hadi (@jafaralaarajy) April 16, 2022

ونعت نقابة المعلمين فرع بابل، وفاة ملاك مدرسة الاسراء الابتدائية في قضاء كوثا (جبله) اثر حادث سير مؤسف عند عودتهم ليلة امس من زيارة كربلاء المقدسة.

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تنعى نقابة المعلمين فرع بابل وفاة ملاك مدرسة الاسراء الابتدائية في قضاء كوثا (جبله) اثر حادث سير مؤسف عند عودتهم ليلة امس من زيارة كربلاء المقدسة".

واضاف البيان، "تعلن نقابة المعلمين فرع بابل بكل قطاعاتها الحداد لمدة 3 ايام على ارواح ضحايا الاسرة التربوية وتدعو ادارات المدارس كافة الى اعلان الحداد والعزاء في جميع مدارس المحافظة على ارواح زملائنا الافاضل والوقوف دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة صباح هذا اليوم لأرواحهم الطاهرة".

فيما قالت مديرية المرور العامة في بيان إن "حادث اصطدام وقع في محافظة بابل على طريق بغداد - حلة وبالعكس بمنطقة تونس"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع بين "مركبتين الأولى نوع هونداي ستاركس أجرة مرقمة كربلاء، والأخرى نوع تويوتا لاندكروز خصوصي أربيل"، أو ما تعرف محليًا بالجكسارة.

ولفتت إلى أن "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة 100%"، مبينة أن "الحادث أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 2 آخرين".