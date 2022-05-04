الطيران المدني تناقش مع المفوضية الاوروبية رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية

وقالت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "سلطة الطيران المدني العراقي أحتضنت، الاجتماع الموسع مع المفوضية الأوربية ووكالة سلامة الطيران الأوربية EASA، مع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ومختصين فنيين عبر تقنية الاتصال المرئي WebEx ".واضافت ان "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي اكد أن "الاجتماع ناقش التقدم الحاصل في مجال الإجراءات الفنية الخاصة بالسلامة الجوية لسلطة الطيران المدني العراقي وكذلك شركة الخطوط الجوية العراقية ، إضافةً إلى مناقشة الإجراءات التصحيحية التي تمت بجهود مشتركة من أجل رفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية ".واشارت سلطة الطيران الى ان "مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي من جانبه بين أن "الخطوط الجوية العراقية عملت وبشكل متواصل مع المعنيين والمختصين في سلطة الطيران المدني والجانب الأوربي على استكمال جميع المتطلبات الدولية لرفع الحظر مما سيتيح ذلك للطائر الأخضر من التحليق مجدداً في أجواء القارة الأوربية ".واوضحت أن "سلطة الطيران المدني العراقي على تواصل مستمر مع المنظمات الدولية للطيران بهدف الالتزام الكامل بتطبيق معايير سلامة الطيران الدولية ".