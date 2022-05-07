التعليم تصدر توجيهاً بشأن مؤشرات التغير المناخي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "انطلاقا من مسؤولياتها الأكاديمية ومهامها العلمية الداعمة لقطاعات الدولة المختصة واستكمالا لبرامجها العلمية في مواكبة القراءة العالمية لمؤشرات التغير المناخي وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا جامعاتها كافة ومراكزها البحثية المعنية بتعضيد توصياتها التي تمخضت عنها ندواتها ومخرجات ورشها ومؤتمراتها التخصصية وأبحاثها وفعالياتها النوعية لتعزيز الدراسات الكاشفة عن المشكلات المناخية وتشخيص تأثيرها على العراق من خلال منظور استراتيجي متكامل".وأكدت، وزارة التعليم العالي البحث العلمي "مضيها واعتمادها المجالات التطبيقية والتقنية لإنتاج المشاريع والابتكارات المنسجمة والتنمية المستدامة التي حققت فيها الجامعات العراقية نتائج تنافسية إيجابية في ضوء أهداف الأمم المتحدة التي تظافرت فيها جودة التعليم ومساحات العمل المناخي والطاقة النظيفة والمدن المستدامة".