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التربية تحدد وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط

محليات

2022-05-07 | 10:32
التربية تحدد وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط
المصدر:
وكالات
9,489 مشاهدة

اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن تحديد وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي ترأس، اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات التربوية العليا في بغداد والمحافظات، للوقوف على أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية والتعليمية واعداد الخطط اللازمة لنجاح الامتحانات العامة لهذا العام ".

واضاف ان " المجتمعون قررا ، ان يكون وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022 ، في تمام الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة وفق الجدول المعلن مسبقاً، متمنين للطلبة الاعزاء دوام التوفيق والنجاح ".

واشار البيان الى ان "الدليمي أكد ، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص ومتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات، وتذليل العقبات التى تواجه اللجان الامتحانية وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والحلول العاجلة لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعتبر العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية في العراق".

وتابع ان "الوزير شدد ، على ضرورة مراعاة ظروف الطلبة ذوي الاعاقة وان تكون مراكزهم الامتحانية قريبة من محل سكناهم او ضمن مدارسهم الاصلية، ادراكاً منا بمدى حاجة تلك الشريحة لمزيد من الحماية والرعاية ".

وختم البيان ان "وزير التربية ثمن في ختام الاجتماع جميع الجهود التي بُذلت من قبل الملاكات التعليمية والتدريسية خلال العام الدراسي قائلاً : "لولا جهودكم ما كان الذي وصلنا اليه الآن .. انتم فعلاً فخرنا ، داعياً ابنائه الطلبة الى الجد والاجتهاد ومواصلة طريق العلم وتحقيق اعلى نسب النجاح خدمة لعراقنا الحبيب ".
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