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بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام

محليات

2022-05-16 | 12:20
بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام
18,721 مشاهدة

وجهت سرايا السلام، اليوم الاثنين، رسالة وذلك بعد خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هاجم فيه الثلث المعطل.

وقال المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي في تغريدة عبر تويتر، "جاهزون فانتظرونا".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الصدر، رسالة إلى "الثلث المعطل" في البرلمان، مؤكدا أن التيار لن يتحالف معهم لغرض تشكيل الحكومة.

وقال الصدر في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، ان "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟".

وشدد الصدر على عدم اعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد، فيما وصف أفعال الثلث المعطل بـ"المشينة".

واضاف، "انهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والاعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم"، مشيرا الى ان السلطة اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والانفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة والفساد الذي ملئ ارض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة الا من ثلة قليلة اضمحل اثرها ولازال يضمحل".

وخاطب الصدر الثلث المعطل قائلاً، ان "وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذراً ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، فأن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأره لن تكون في مأمن منها ولا تحين مناص ام هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والف كلا"، مردفا، "اننا لن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت".

وختم زعيم التيار الصدري، ان "التوافق جثم على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس كما يعبرون، وقد اضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، فيا ترى الى متى يبقى البعير على التل، والى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث".
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