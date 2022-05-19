نفط الجنوب تركن الشركات المحلية وتتعاقد مع أجنبية "مثيرة للجدل" (وثائق)















































































وتظهر الوثائق التي حصلت عليها السومرية نيوز، أنه "بتاريخ 28 شباط الماضي، أبرمت شركة نفط البصرة/ هيئة ادارة وتطوير مرافئ التصدير، عقدا مع شركة "دي بي ميدل ايست" لصيانة وتشغيل المنصات العائمة والبالغ عددها أربع منصات بمدة زمنية لا تتجاوز الـ730 يوما، بتاريخ مباشرة فعلية تبدأ من 1 حزيران العام الحالي إلى حزيران 2024، بقيمة وصلت إلى مئة وأثنين وخمسين مليونا وخمسمئة وخمسين ألفاً وخمسة وخمسين دولاراً أمريكياً".وعن تفاصيل العقد، تُبين الوثائق، أنه "مؤلف من عشرين صفحة ما بين شرط وبند يلزم كلا الطرفين، وهذا ما آثار جملة من التحفظات، حيث تساءل مراقبون عن جدارة هذه الشركة ومهارتها في تشغيل المنصات العائمة كونها وبحسب وصفهم ليس لديها أي أعمال مماثلة أو خبرات في مجال التشغيل".وآثارت الشركة أيضا، الجدل حول منشأها أن كانت كورية فعلا كما تقول شركة نفط البصرة أم أنها شركة إماراتية أوسست في دبي 2019، وسط تساؤلات هامة عن حقيقة احالة العقد إليها بشكل مباشر باستثناءٍ من وزير النفط من دون مناقصة عامة.وتزامناً مع التعاقد مع هذه الشركة "المثيرة للجدل"، اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق بأن لديها الأمكانيات المتاحة لتشغيل المحطات العائمة ولكنها كانت في كل مرة تجابه بالرفض من قبل شركة نفط البصرة.