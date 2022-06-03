أول تعليق من الكتلة الصدرية عقب كلمة الصدر

وقال العذاري في تغريدة عبر تويتر، "ما حدث اليوم في كلمة السيد مقتدى الصدر بمناسبة ذكرى استشهاد الولي الصدر (قدس سره)والنجلين الطاهرين شيء محزن ومؤسف جداً".وأضاف، "اتمنى ان لا تكون هناك عواقب دنيوية وأخروية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن من قتل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر هو "البعث الصدامي الملعون" بأمر مباشر من الطاغية.وقال الصدر في كلمته بذكرى استشهاد والده وشقيقيه، إن "الشهيد الصدر قتل بعد خطبته ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين وهو أوضح دليل على ذلك".وبعد ذلك قطع الصدر كلمته، وغادر المنصة بسبب ضجة الحضور وعدم الإنصات لكلمته.