العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين البلدين

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع وزير التراث الثقافي الإيراني عزة الله ضرغامي.

وذكرت وزارة الثقافة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون السياحي بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة التراث والثقافة والسياحة والصناعات اليدوية في ايران بمتحف نيافران الثقافي بطهران.

وقال وزير الثقافة خلال مؤتمر صحفي بالمناسبة، إنَّ "زيارته الحالية على رأس وفدٍ ثقافي ٍ رفيع لطهران، جاءت بهدف تفعيل البرامج والمشاريع الفنية والثقافية والسياحية المشتركة مع المسؤولين الإيرانيين المعنيين".

وأضاف ناظم، أن "مباحثاته مع الجانب الإيراني تناولت حزمة من الملفات الثقافية والسياحية والآثارية التي تصبَّ في مصلحة البلدين الجارَين، وركزت كذلك على تنظيم عملية دخول زوار العتبات المقدسة بين البلدين ولا سيما مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى أن "الوفد العراقي يتطلع إلى أن تُفضي زيارته للجمهورية الإسلامية، إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني والسياحي بين طهران وبغداد أكثر من أي وقت مضى".

بدوره رحب الوزير ضرغامي بوزير الثقافة والسياحة والآثار وقال: "أنا سعيد لأن أكاديميًا بخلفية علمية قد قبل هذه المسؤولية ، وأنا واثق من أن العلاقات الثقافية والسياحية بين إيران والعراق ستتعزز بشكل أفضل أكثر من ذي قبل".

ووصف ضرغامي مذكرة التفاهم بأنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين ، مضيفًا أن : "العلاقة الحضارية بين إيران والعراق كانت فريدة منذ القدم، فيما شدد الوزير ناظم على إزالة المعوقات وتسهيل العلاقات بين البلدين ، وأضاف، "في هذه المذكرة تم التأكيد على إزالة المعوقات في مجال السياحة البرية على مدار العام ، وأن لاتقتصر على مراسم الأربعين".

كما عدَّ ضرغامي السياحة الدينية بأنها من أهم مجالات التعاون بين الجانبين وأضاف أن : " زيارة الأربعين هي أكبر تجمع بشري وظاهرة فريدة في العالم".