بالصور.. أمانة بغداد تباشر بنصب علامات مرورية إرشادية

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن المباشرة بنصب 110 علامة مرورية ارشادية مجسرة.



وذكر بيان للامانة أن "الملاكات الهندسية بدائرة المشاريع التابعة للامانة باشرت بحملة لنصب 110 علامة مرورية ارشادية مجسرة موزعة بين جهتي الكرخ والرصافة بعد رفع التالف منها"، مشيرة الى ان "العمل سيكون على مرحلتين الأولى تضم نصب ٥٢ علامة مجسرة والباقي ينفذ كمرحلة ثانية".

وأضافت أن "الدائرة المذكورة باشرت بنصب علامات مجسرة لمجسر جابر بن حيان وبعدها الاتجاه المؤدي الى الاعظمية وكذلك لتقاطع المعهد القضائي وللطريق السريع من الجزيرة باتجاه آفاق عربية وكذلك نصب علامات مجسرة لطريق القناة السريع باتجاه حي تونس ومجسر القناة وجسري الشعب والطالبية".