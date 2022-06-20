"مبيّت لتنفيذ صفقات مشبوهة".. مسؤول بوزارة النقل يرد على قرار سحب يده (وثائق)

وأوضح مدير عام دائرة العقود والتراخيص في المذكرة "تفاصيل وممارسات وزير النقل التي تتسم بالطابع الشخصي في ادارة الوزارة وان هناك مآرب من أجل ابعاده عن دائرة العقود والتراخيص ليتم تمرير صفقاته المشبوهة التي كان هو (مديرعام العقود والتراخيص) يشكل عقبة في طريقها".وبحسب المذكرة التي جاء فيها ان "رئيس اللجنة التحقيقية "كريم كاظم حسين" قد اعلم مديرعام دائرة العقود والتراخيص "مؤيد حسن ياسين" بان خلال لقائه بالوزير يوم الاربعاء الموافق 8/6/2022 في مكتبه قد ابلغه انه يريد سحب يدكم وانه مزعوج منكم لعدم اطاعته في الامور التي يريدها وانك واقف في "زردومه" وكل مايتخذ من اجراء بحقك هو اجراء شخصي لانك قمت بإجراءات لا ترضيه وخلافاً لرغبته بخصوص بعض العقود وان الامر مبيّت لاسيما وان اللجنة التحقيقية لم تؤشر اي مخالفات بصدد موضوع التحقيق".