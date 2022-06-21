اِستقدام قائممقام سامراء لإضراره بأموال الدولة - عاجل

السومرية نيوز - سامراءالدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام سامراء،عن موضوع قيامه بالتوقيع على الصك الخاصِّ بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم مُحافظة صلاح الدين خلال عام 2014".وأضافت أنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليّين في مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر استقدامٍ بحق المحافظ؛ على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين، وفق ما جاء في البيان.