القضاء يُقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين المُقال

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حصلت عليها السومرية نيوز، "تقرر وضع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم عمار جبر الجبوري استنادا لأحكام المادة (121/أ) الأصولية".ويوم أمس الاثنين، ردت المحكمة الاتحادية، دعوى محافظ صلاح الدين المقال "عمار جبر الجبوري" بخصوص التظلم.وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "المحكمة الإتحادية ردت دعوى محافظ صلاح الدين المقال بخصوص التظلم والامر الولائي".وصوّت مجلس النواب في شهر أيار الماضي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.